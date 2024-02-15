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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Посещаемость РПЛ за последние пять лет упала на 44%

Заполняемость стадионов на матчах РПЛ по сравнению с сезоном-2018/19 снизилась почти в два раза. Об этом сообщается в последнем отчете УЕФА.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне матчи чемпионата России посетили около 2,3 млн человек. В среднем на одной игре РПЛ присутствовали 9,4 тыс. болельщиков. По этому показателю РПЛ располагается на 14-м место среди всех европейских лиг.

Отмечается, что за последние пять сезонов заполняемость стадионов упала на 44%, что является самым большим падением в топ-20 европейских лиг. В сезоне-2018/19 на матчах РПЛ в среднем присутствовали 16,8 тыс. болельщиков. Среди возможных причин падения посещаемости называются коронавирусные ограничения и введение системы идентификации болельщиков (Fan ID).

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», который опережает ближайшего преследователя, «Зенит», на два очка. Чемпионат России возобновится 1 марта.

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Посещаемость РПЛ за последние пять лет упала на 44%
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