Виктор Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на представляющее интересы нигерийца агентство ROOF, полузащитник «Спартака» Виктор Мозес покинет клуб по окончании сезона.

«Мозес покинет “Спартак” в конце сезона. Клуб не делал игроку предложений о продлении контракта», — заявили в агентстве.

Футболист сборной Нигерии перешел в «Спартак» в 2020 году на правах аренды из лондонского «Челси». В 2021 году был подписан полноценный контракт, который истекает летом 2024 года. В Российской Премьер-лиге Мозес провел за «Спартак» 66 матчей, в которых забил 9 мячей.

Виктор Мозес за свою карьеру играл за английские клубы «Кристал Пэлас», «Уиган», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм» и «Челси», а также за миланский «Интер» и «Фенербахче». На его счету 38 матчей и 12 голов в составе сборной Нигерии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1.5 млн евро.