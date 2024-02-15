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16:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Виктор Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона

33-летний нигериец выступал за красно-белых с 2020 года.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на представляющее интересы нигерийца агентство ROOF, полузащитник «Спартака» Виктор Мозес покинет клуб по окончании сезона.

«Мозес покинет “Спартак” в конце сезона. Клуб не делал игроку предложений о продлении контракта», — заявили в агентстве.

Футболист сборной Нигерии перешел в «Спартак» в 2020 году на правах аренды из лондонского «Челси». В 2021 году был подписан полноценный контракт, который истекает летом 2024 года. В Российской Премьер-лиге Мозес провел за «Спартак» 66 матчей, в которых забил 9 мячей.

Виктор Мозес за свою карьеру играл за английские клубы «Кристал Пэлас», «Уиган», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм» и «Челси», а также за миланский «Интер» и «Фенербахче». На его счету 38 матчей и 12 голов в составе сборной Нигерии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1.5 млн евро.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, уступая 8 очков лидирующему «Краснодару». 2 марта в рамках 19-го тура красно-белым предстоит в Санкт-Петербурге сыграть с «Зенитом».

 Виктор Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона
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