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12:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Депутат Свищев: Минздрав против возвращения пива на стадионы

Запрет на продажу пива на стадионах в России действует с 2005 года.

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Источник: AP 2023

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев заявил, что Минздрав России выступает против возвращения пива на футбольные стадионы.

«Мы сейчас находимся в активных консультациях с нашими коллегами. Минздрав считает, что слабоалкогольные напитки на стадионах негативно повлияют на наше общество, а люди, которые придут и купят себе бокал пива, являются угрозой для нашего подрастающего поколения.

Мы планировали данное разрешение хотя бы на стадионах, которые оборудованы системой распознавания лиц. При желании можно было все сделать. Если у коллег есть опасения, что это негативно повлияет, давайте смотреть международный опыт», — приводит слова Свищева «Спорт День за Днем».

Запрет на продажу пива был временно снят во время проведения чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы-2020, который из-за пандемии состоялся летом 2021 года.

 Депутат Свищев: Минздрав против возвращения пива на стадионы
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