Депутат Свищев: Минздрав против возвращения пива на стадионы
Запрет на продажу пива на стадионах в России действует с 2005 года.
Запрет на продажу пива на стадионах в России действует с 2005 года.
Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев заявил, что Минздрав России выступает против возвращения пива на футбольные стадионы.
«Мы сейчас находимся в активных консультациях с нашими коллегами. Минздрав считает, что слабоалкогольные напитки на стадионах негативно повлияют на наше общество, а люди, которые придут и купят себе бокал пива, являются угрозой для нашего подрастающего поколения.
Мы планировали данное разрешение хотя бы на стадионах, которые оборудованы системой распознавания лиц. При желании можно было все сделать. Если у коллег есть опасения, что это негативно повлияет, давайте смотреть международный опыт», — приводит слова Свищева «Спорт День за Днем».
Запрет на продажу пива был временно снят во время проведения чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы-2020, который из-за пандемии состоялся летом 2021 года.