Депутат Свищев: Минздрав против возвращения пива на стадионы

«Мы сейчас находимся в активных консультациях с нашими коллегами. Минздрав считает, что слабоалкогольные напитки на стадионах негативно повлияют на наше общество, а люди, которые придут и купят себе бокал пива, являются угрозой для нашего подрастающего поколения.



Мы планировали данное разрешение хотя бы на стадионах, которые оборудованы системой распознавания лиц. При желании можно было все сделать. Если у коллег есть опасения, что это негативно повлияет, давайте смотреть международный опыт», — приводит слова Свищева «Спорт День за Днем».