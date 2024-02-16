Как сообщается на сайте РПЛ, 14 февраля «Зенит» исключил Данила Кругового из заявки на сезон.

В январе ЦСКА подписал контракт с 25-летним футболистом до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня. После этого «Зенит» перевел Кругового во вторую команду.

За «Зенит» защитник провел 105 матчей, в которых забил два мяча и выполнил 9 голевых передач. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

24 сентября 2022 года Круговой дебютировал за сборную России в товарищеском матче против сборной Кыргызстана.