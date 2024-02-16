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19:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» исключил Данила Кругового из заявки на сезон

25-летний футболист выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2020 года.

Зенит
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщается на сайте РПЛ, 14 февраля «Зенит» исключил Данила Кругового из заявки на сезон.

В январе ЦСКА подписал контракт с 25-летним футболистом до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня. После этого «Зенит» перевел Кругового во вторую команду.

За «Зенит» защитник провел 105 матчей, в которых забил два мяча и выполнил 9 голевых передач. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

24 сентября 2022 года Круговой дебютировал за сборную России в товарищеском матче против сборной Кыргызстана.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России в турнирной таблице РПЛ, уступая 2 очка лидирующему «Краснодару». 2 марта в рамках 19-го тура «Зениту» предстоит провести домашний матч со «Спартаком».

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«Зенит» исключил Данила Кругового из заявки на сезон
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