Футболист «Спартака» на правах аренды перешел в клуб Первой лиги
21-летний Константин Шильцов будет играть за «Нефтехимик» до конца сезона-2023/24.
21-летний Константин Шильцов будет играть за «Нефтехимик» до конца сезона-2023/24.
Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов перешел в нижнекамский «Нефтехимик» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона‑2023/24 и не предусматривает права выкупа.
Первую половину сезона-2023/24 Шильцов, выступающий на позиции атакующего полузащитника, провел в аренде в московской «Родине», за которую провел восемь матчей и отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне Константин играл на правах аренды за «Пари НН». В активе Шильцова 15 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
«Нефтехимик» ушел на зимнюю паузу, находясь на 12-м месте в турнирной таблице. «Спартак» занимает 5-ю строчку таблицы РПЛ, 8 очков уступая лидирующему «Краснодару». 2 марта в рамках 19-го тура «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом».