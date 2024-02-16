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19:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Спартака» на правах аренды перешел в клуб Первой лиги

21-летний Константин Шильцов будет играть за «Нефтехимик» до конца сезона-2023/24.

Спартак
НефтехимикПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов перешел в нижнекамский «Нефтехимик» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона‑2023/24 и не предусматривает права выкупа.

Первую половину сезона-2023/24 Шильцов, выступающий на позиции атакующего полузащитника, провел в аренде в московской «Родине», за которую провел восемь матчей и отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне Константин играл на правах аренды за «Пари НН». В активе Шильцова 15 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

«Нефтехимик» ушел на зимнюю паузу, находясь на 12-м месте в турнирной таблице. «Спартак» занимает 5-ю строчку таблицы РПЛ, 8 очков уступая лидирующему «Краснодару». 2 марта в рамках 19-го тура «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом».

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