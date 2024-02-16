Футболист «Спартака» на правах аренды перешел в клуб Первой лиги

Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов перешел в нижнекамский «Нефтехимик» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона‑2023/24 и не предусматривает права выкупа.

Первую половину сезона-2023/24 Шильцов, выступающий на позиции атакующего полузащитника, провел в аренде в московской «Родине», за которую провел восемь матчей и отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне Константин играл на правах аренды за «Пари НН». В активе Шильцова 15 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.