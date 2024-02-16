«Локомотив» на сборах в ОАЭ обыграл туркменский «Алтын Асыр»
Победу «железнодорожникам» принесли голы Сулейманова и Глушенкова.
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Победу «железнодорожникам» принесли голы Сулейманова и Глушенкова.
В контрольном матче на сборах в Дубае «Локомотив» одержал победу над туркменской командой «Алтын Асыр» — 2:0.
На 13-й минуте Тимур Сулейманов счет открыл, а на 64-й отличился Максим Глушенков.
«Алтын Асыр» — самый титулованный клуб Туркменистана. Команда из Ашхабада 8 раз побеждала в национальном первенстве.
24 февраля «Локомотив» также в ОАЭ встретится с «Ростовом».
После 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, 7 очков уступая лидирующему «Краснодару». 3 марта в рамках 19-го тура «Локомотив» сыграет с московским «Динамо».