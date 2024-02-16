«Локомотив» на сборах в ОАЭ обыграл туркменский «Алтын Асыр»

В контрольном матче на сборах в Дубае «Локомотив» одержал победу над туркменской командой «Алтын Асыр» — 2:0.

На 13-й минуте Тимур Сулейманов счет открыл, а на 64-й отличился Максим Глушенков.

«Алтын Асыр» — самый титулованный клуб Туркменистана. Команда из Ашхабада 8 раз побеждала в национальном первенстве.

24 февраля «Локомотив» также в ОАЭ встретится с «Ростовом».