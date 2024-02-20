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08:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак прокомментировал сорвавшийся переход Тикнизяна в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сорвавшемся трансфере защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Локомотив
Зенит
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Источник: РИА "Новости"

В январе чемпионы России искали футболиста с российским паспортом, способного сыграть на позиции левого защитника. По сообщениям СМИ, питерцы договорились с «Локомотивом» о трансфере защитника Наира Тикнизяна, но не смогли удовлетворять финансовые запросы 24-летнего футболиста.

«Что касается нюансов переговоров клуба с футболистом, здесь я ничего не могу сказать. Ну, а как футболист Тикнизян, конечно, зарекомендовал себя очень прилично. Один из лучших сейчас в составе “Локомотива”, играет очень результативно. По своим характеристикам это игрок, который укрепил бы обойму, конкуренцию и качество игры нашей команды. Но — не получилось. Поэтому будем дальше двигаться», — сказал Семак.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Первым соперником команды после зимнего перерыва станет московский «Спартак». Матч пройдет 2 марта на «Газпром Арене».

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