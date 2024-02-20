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11:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Новичок «Зенита» Артур заявил о желании превзойти Халка по голам

Бразильский нападающий «Зенита» Артур рассказал о целях, которые он ставит перед собой в петербургском клубе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: AP 2023

«Халк — лучший бомбардир-иностранец в истории “Зенита”? Для меня было бы большой честью сместить его с первого места в этом списке. Буду преследовать только самые крупные цели в “Зените”. Одна из них — забивать как можно больше. Я уважаю Халка, но почему бы мне не замахнуться на титул лучшего бомбардира-иностранца в истории клуба?», — заявил Артур.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. На его счету 148 матчей за «Зенит», в которых он забил 77 мячей и отдал 59 голевых передач.

Артур также поделился историей знакомства с лучшим бомбардиром-легионером в истории «Зенита».

«Да, мы с ним познакомились в сборной, когда были вызваны туда в 2021 году. Но до разговоров о “Зените” тогда не дошло, так как не было повода. Но, конечно, я знаю о том, какой след Халк оставил в истории клуба. То, что он творит сейчас в Бразилии, — лишнее доказательство того, что возраст ни о чем не говорит», — сказал новичок «Зенита».

Артур перешел в «Зенит» в январе из «Палмейраса» за 15 млн евро. За семь лет выступлений на родине 26-летний бразилец провел 298 матчей, в которых забил 64 мяча и сделал 51 голевую передачу.

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