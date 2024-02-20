Новичок «Зенита» Артур заявил о желании превзойти Халка по голам

«Халк — лучший бомбардир-иностранец в истории “Зенита”? Для меня было бы большой честью сместить его с первого места в этом списке. Буду преследовать только самые крупные цели в “Зените”. Одна из них — забивать как можно больше. Я уважаю Халка, но почему бы мне не замахнуться на титул лучшего бомбардира-иностранца в истории клуба?», — заявил Артур.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. На его счету 148 матчей за «Зенит», в которых он забил 77 мячей и отдал 59 голевых передач.

Артур также поделился историей знакомства с лучшим бомбардиром-легионером в истории «Зенита».

«Да, мы с ним познакомились в сборной, когда были вызваны туда в 2021 году. Но до разговоров о “Зените” тогда не дошло, так как не было повода. Но, конечно, я знаю о том, какой след Халк оставил в истории клуба. То, что он творит сейчас в Бразилии, — лишнее доказательство того, что возраст ни о чем не говорит», — сказал новичок «Зенита».