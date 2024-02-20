ЦСКА объявил о переходе футболиста молодежной сборной Алжира
Для представления молодого полузащитника клуб выпустил видеоролик.
Для представления молодого полузащитника клуб выпустил видеоролик.
ЦСКА в официальном телеграм-канале объявил о переходе 19-летнего центрального полузащитника из Алжира Сид Ахмеда Айссауи. Контракт с футболистом подписан до лета 2026 года.
В ролике с представлением Айссауи главный тренер ЦСКА Владимир Федотов просит найти ему «главный талант из Алжира», а после просмотра одного из голов футболиста Федотов говорит: «Совершенство».
Сид Ахмед Айссауи является воспитанником алжирских академий «УСМ Блида» и «Академия ФАФ», летом 2022 года перешел в молодежную команду «УСМ Алжир». На счету футболиста шесть матчей за молодежную сборную Алжира.
После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, уступая 10 очков лидирующему «Краснодару».