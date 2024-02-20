ЦСКА объявил о переходе футболиста молодежной сборной Алжира

В ролике с представлением Айссауи главный тренер ЦСКА Владимир Федотов просит найти ему «главный талант из Алжира», а после просмотра одного из голов футболиста Федотов говорит: «Совершенство».



Сид Ахмед Айссауи является воспитанником алжирских академий «УСМ Блида» и «Академия ФАФ», летом 2022 года перешел в молодежную команду «УСМ Алжир». На счету футболиста шесть матчей за молодежную сборную Алжира.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, уступая 10 очков лидирующему «Краснодару».