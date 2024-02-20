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13:43 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА объявил о переходе футболиста молодежной сборной Алжира

Для представления молодого полузащитника клуб выпустил видеоролик.

ЦСКА
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Источник: Соцсети

ЦСКА в официальном телеграм-канале объявил о переходе 19-летнего центрального полузащитника из Алжира Сид Ахмеда Айссауи. Контракт с футболистом подписан до лета 2026 года.

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В ролике с представлением Айссауи главный тренер ЦСКА Владимир Федотов просит найти ему «главный талант из Алжира», а после просмотра одного из голов футболиста Федотов говорит: «Совершенство».

Сид Ахмед Айссауи является воспитанником алжирских академий «УСМ Блида» и «Академия ФАФ», летом 2022 года перешел в молодежную команду «УСМ Алжир». На счету футболиста шесть матчей за молодежную сборную Алжира.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, уступая 10 очков лидирующему «Краснодару».


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ЦСКА объявил о переходе футболиста молодежной сборной Алжира
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