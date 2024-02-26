Судьи РПЛ будут объявлять решения после вмешательства ВАР

Начиная с весны 2024 года на матчах чемпионата и Кубка России арбитры будут оглашать вердикт после просмотра ВАР.

«Российский футбольный союз стремится внедрять передовые международные практики в наш футбол. Эксперимент с объявлением решений после просмотра ВАР хорошо зарекомендовал себя на международных соревнованиях, поэтому мы обратились в ФИФА и ИФАБ с просьбой стать третьей футбольной федерацией в мире, которая проведет тест данной технологии в Чемпионате и Кубке страны. В первых турах после возобновления сезона она будет работать на нескольких матчах тура, и к концу сезона станет доступна на всех матчах», — заявил президент РФС Александр Дюков.

Судьи будут объявлять о принятом решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила — в штрафной площади или за ее пределами.