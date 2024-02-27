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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Барриос рассказал, с кем из игроков «Зенита» ходит в русскую баню

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, с кем из партнеров по команде ходит в русскую баню и какие места любит в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

— Какие места в Санкт-Петербурге можете назвать самыми любимыми?

— Люблю гулять по центру Петербурга, ходить по магазинам и в мясные рестораны. Могу прогуляться по Крестовскому острову вокруг нашего стадиона и где флагшток — там прекрасные места для прогулки с семьей. Нравится посидеть в кафе или на берегу, прокатиться на лодке или маленьком катере.

Полюбил русскую баню — периодически выбираюсь с партнерами по команде в один по-настоящему традиционный комплекс. Выполняю всю программу. Сначала она не нравилась — было слишком жарко, но потом привык. С тех пор часто хожу туда в основном вместе с российскими партнерами по команде — Мостовым, Коваленко, Ерохиным, Суторминым, Карой. Именно они привили любовь ко всем этим процедурам — нырять в холодную воду и потом снова греться. И веником попариться, — приводит слова Барриоса «Известия».

Летом 2023 года «Зенит» продлил контракт с Барриосом до конца сезона-2026/27.

Колумбийский футболист перешел в «Зенит» зимой 2019 года из аргентинского «Бока Хуниорс» за €15 млн. В составе сине-бело-голубых Барриос стал пятикратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок страны, а также один раз стал обладателем Кубка России.

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