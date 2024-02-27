Барриос рассказал, с кем из игроков «Зенита» ходит в русскую баню

— Какие места в Санкт-Петербурге можете назвать самыми любимыми?

— Люблю гулять по центру Петербурга, ходить по магазинам и в мясные рестораны. Могу прогуляться по Крестовскому острову вокруг нашего стадиона и где флагшток — там прекрасные места для прогулки с семьей. Нравится посидеть в кафе или на берегу, прокатиться на лодке или маленьком катере.

Полюбил русскую баню — периодически выбираюсь с партнерами по команде в один по-настоящему традиционный комплекс. Выполняю всю программу. Сначала она не нравилась — было слишком жарко, но потом привык. С тех пор часто хожу туда в основном вместе с российскими партнерами по команде — Мостовым, Коваленко, Ерохиным, Суторминым, Карой. Именно они привили любовь ко всем этим процедурам — нырять в холодную воду и потом снова греться. И веником попариться, — приводит слова Барриоса «Известия».

Летом 2023 года «Зенит» продлил контракт с Барриосом до конца сезона-2026/27.