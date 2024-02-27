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16:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Краснодара» будет выплачивать бывшей жене четверть доходов

Никулинский суд Москвы обязал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова выплачивать бывшей жене четверть своих доходов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Источник: РИА "Новости"

Сафонов разошелся со своей бывшей женой Анастасией Казачек в октябре 2021 года после семи лет отношений. Незадолго до расставания на свет появилась их дочь Майя. Весной 2023 года стало известно, что Сафонов подал иск в суд Краснодара, чтобы дочь проживала с ним. Также вратарь потребовал от бывшей супруги алименты в размере 13 тыс. рублей в месяц.

По информации источника, суд постановил взыскать с Сафонова четверть его ежемесячного дохода в пользу бывшей жены, а также обязал футболиста оплатить задолженность по алиментам за последние два года.

По неофициальной информации, базовый оклад Сафонова в «Краснодаре» составляет 3,7 млн рублей в месяц. С учетом всевозможных премий и бонусов ежемесячный заработок 25-летнего вратаря может доходить до 12 млн рублей.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду «быков» с 2017 года. В этом сезоне на его счету 18 матчей в РПЛ, в которых он пропустил 12 мячей и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

С лета 2021 года Сафонов является основным вратарем сборной России.

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