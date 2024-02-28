Карасев будет судить матч «Зенит» — «Спартак»

Матч состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. Карасев работал на матче первого круга между этими командами в августе прошлого года, который закончился победой «Зенита» (3:1). В том матче 44-летний судья показал две желтые карточки и назначил пенальти в пользу «Спартака», который на 81-й минуте реализовал Александр Соболев.