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12:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Карасев будет судить матч «Зенит» — «Спартак»

Сергей Карасев назначен на центральный матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом сообщает Sport24.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Матч состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. Карасев работал на матче первого круга между этими командами в августе прошлого года, который закончился победой «Зенита» (3:1). В том матче 44-летний судья показал две желтые карточки и назначил пенальти в пользу «Спартака», который на 81-й минуте реализовал Александр Соболев.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла. «Спартак» занимает пятую строчку и отстает от лидера на восемь очков.

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