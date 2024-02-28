Карасев будет судить матч «Зенит» — «Спартак»
Сергей Карасев назначен на центральный матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом сообщает Sport24.
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Сергей Карасев назначен на центральный матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом сообщает Sport24.
Матч состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. Карасев работал на матче первого круга между этими командами в августе прошлого года, который закончился победой «Зенита» (3:1). В том матче 44-летний судья показал две желтые карточки и назначил пенальти в пользу «Спартака», который на 81-й минуте реализовал Александр Соболев.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла. «Спартак» занимает пятую строчку и отстает от лидера на восемь очков.