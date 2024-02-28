Губерниев: «Спартаку» в матче с «Зенитом» может помочь Интерпол

«В целом “Зенит”, конечно, должен догонять “Краснодар”. И команда, конечно, все сделает, чтобы чемпионство не упустить. “Спартак” — непредсказуемый, поэтому мне кажется, что все-таки фаворит — “Зенит”. “Спартак” может выиграть даже крупно, а может крупно проиграть. “Спартак” — такая команда, которая может шарахаться в обе стороны, “Зенит” понадежнее.



Что могло бы помочь “Спартаку”? Интерпол? Изъять Промеса? Первое, что мне приходит в голову. Второе, “Зенит” сейчас сильнее “Спартака”. Если себя покажет с лучшей стороны, то выиграет», — сказал Губерниев.