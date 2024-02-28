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13:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниев: «Спартаку» в матче с «Зенитом» может помочь Интерпол

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от центрального матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак», который пройдет 2 марта. Об этом сообщает Metaratings

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«В целом “Зенит”, конечно, должен догонять “Краснодар”. И команда, конечно, все сделает, чтобы чемпионство не упустить. “Спартак” — непредсказуемый, поэтому мне кажется, что все-таки фаворит — “Зенит”. “Спартак” может выиграть даже крупно, а может крупно проиграть. “Спартак” — такая команда, которая может шарахаться в обе стороны, “Зенит” понадежнее.

Что могло бы помочь “Спартаку”? Интерпол? Изъять Промеса? Первое, что мне приходит в голову. Второе, “Зенит” сейчас сильнее “Спартака”. Если себя покажет с лучшей стороны, то выиграет», — сказал Губерниев.

14 февраля полузащитник «Спартака» Квинси Промес был заочно приговорен судом Амстердама к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

Ранее стало известно, что судить матч «Зенит» — «Спартак» будет Сергей Карасев, судивший встречу между этими командами в первом круге.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла. «Спартак» занимает пятую строчку и отстает от лидера на восемь очков.

 Губерниев: «Спартаку» в матче с «Зенитом» может помочь Интерпол
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