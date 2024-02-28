Офсайдные линии будут доступны VAR во всех матчах 19-го тура РПЛ
В первой части сезона Российской Премьер-лиги система офсайдных линий работала лишь в нескольких матчах тура.
В первой части сезона Российской Премьер-лиги система офсайдных линий работала лишь в нескольких матчах тура.
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев заявил, что использование офсайдных линий планируется во всех матчах 19‑го тура МИР РПЛ.
«В зимнюю паузу наши специалисты совместно с китайскими коллегами вели работу по улучшению системы, дообучению операторов повторов, чтобы увеличить количество матчей, где она может работать. На сборы в Турции мы привезли оборудование, которое позволило тренироваться на реальных матчах, а не симуляторе. Судьи подходят к возобновлению сезона в очень хорошей форме. Мы планируем, что офсайдные линии будут доступны VAR во всех матчах 19-го тура», — цитирует «Чемпионат» Каманцева.
Виртуальные линии офсайда используются для графического анализа потенциальных ситуаций офсайда в футболе.
19-й тур РПЛ станет первым, проведенным после зимней паузы. Матчи пройдут с 1 по 3 марта. Центральная встреча тура состоится 2 марта в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет московский «Спартак».