Офсайдные линии будут доступны VAR во всех матчах 19-го тура РПЛ

«В зимнюю паузу наши специалисты совместно с китайскими коллегами вели работу по улучшению системы, дообучению операторов повторов, чтобы увеличить количество матчей, где она может работать. На сборы в Турции мы привезли оборудование, которое позволило тренироваться на реальных матчах, а не симуляторе. Судьи подходят к возобновлению сезона в очень хорошей форме. Мы планируем, что офсайдные линии будут доступны VAR во всех матчах 19-го тура», — цитирует «Чемпионат» Каманцева.