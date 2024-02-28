Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
26.02
Рома
Торино
32
Футбол. Зарубежный
26.02
Фиорентина
Лацио
21
Футбол. Зарубежный
26.02
Жирона
Райо Вальекано
30
Футбол. Зарубежный
26.02
Вест Хэм
Брентфорд
42
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Офсайдные линии будут доступны VAR во всех матчах 19-го тура РПЛ

В первой части сезона Российской Премьер-лиги система офсайдных линий работала лишь в нескольких матчах тура.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев заявил, что использование офсайдных линий планируется во всех матчах 19‑го тура МИР РПЛ.

«В зимнюю паузу наши специалисты совместно с китайскими коллегами вели работу по улучшению системы, дообучению операторов повторов, чтобы увеличить количество матчей, где она может работать. На сборы в Турции мы привезли оборудование, которое позволило тренироваться на реальных матчах, а не симуляторе. Судьи подходят к возобновлению сезона в очень хорошей форме. Мы планируем, что офсайдные линии будут доступны VAR во всех матчах 19-го тура», — цитирует «Чемпионат» Каманцева.

Виртуальные линии офсайда используются для графического анализа потенциальных ситуаций офсайда в футболе.

19-й тур РПЛ станет первым, проведенным после зимней паузы. Матчи пройдут с 1 по 3 марта. Центральная встреча тура состоится 2 марта в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет московский «Спартак».

 Полина Гагарина отказалась петь гимн перед игрой Россия — Сербия
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь