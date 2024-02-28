Аршавин назвал главное приобретение «Зенита» этой зимой
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин выделил одного футболиста, которого считает главным приобретением команды в зимнее трансферное окно.
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин выделил одного футболиста, которого считает главным приобретением команды в зимнее трансферное окно.
— «Зенит» провел хорошую работу в зимнее трансферное окно. Особенно отметил бы Педро.
— Он может стать новым Малкомом?
— Не знаю, но потенциал у него большой, — приводит слова Аршавина Sport24.
В начале января «Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего Педро. Он является воспитанником «Коринтианса» и одним из самых талантливых бразильских игроков. Футболист выступал за все детские и юношеские национальные сборные Бразилии, начиная с 11-летнего возраста. В прошлом году Педро в составе молодежной сборной Бразилии выиграл чемпионат Южной Америки, став вторым самым юным игроком в истории команды. Он дебютировал за бразильскую молодежку в возрасте 16 лет 11 месяцев и 14 дней.