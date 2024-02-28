Аршавин назвал главное приобретение «Зенита» этой зимой

В начале января «Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего Педро. Он является воспитанником «Коринтианса» и одним из самых талантливых бразильских игроков. Футболист выступал за все детские и юношеские национальные сборные Бразилии, начиная с 11-летнего возраста. В прошлом году Педро в составе молодежной сборной Бразилии выиграл чемпионат Южной Америки, став вторым самым юным игроком в истории команды. Он дебютировал за бразильскую молодежку в возрасте 16 лет 11 месяцев и 14 дней.