Ловчев: Абаскаль настроит «Спартак» на «Зенит», как на игру века
Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от центральной встречи 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ».
Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от центральной встречи 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ».
Матч пройдет 2 марта в Санкт‑Петербурге. Встреча первого круга в Москве завершилась победой «Зенита» со счетом 3:1.
«В товарищеских матчах, которые я смотрел, “Зенит” выглядел успешно. “Спартак” набирал с каждой игрой, но уже столько сезонов решает всё не техника, а характер и физическая готовность, настрой на игру. То, чего мы будем от “Спартака” ждать. Уверен, что тренер настроит футболистов так, будто это игра века, можно сказать. Игра будет хорошая.
Главное, что “Спартак” создает моменты. Если не реализовывают, то получают, потому что сзади обязательно кто‑нибудь что‑нибудь напорет. Такой же хоккейный “Спартак”, сзади тоже непорядок», — сказал Ловчев.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла. «Спартак» занимает пятую строчку и отстает от лидера на восемь очков.