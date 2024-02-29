Файзуллаев: Запирался в ванной, включал воду и плакал

«В “Пахтакоре” я очень скучал по родителям. Первое время я плакал почти каждый день. Но я этого не показывал — закрывался в ванной, включал воду — и плакал. Со временем освоился, адаптировался — семья дяди очень хорошо меня приняла. С его детьми я хорошо общался. Мы даже дома, когда уезжали взрослые, в футбол играли. Запомнил, что под нами тогда жила одна бабушка — так она постоянно жаловалась дяде, кричала из-за нашего футбола», — рассказал Аббосбек Файзуллаев в интервью для «Чемпионата».