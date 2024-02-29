Файзуллаев: Запирался в ванной, включал воду и плакал
Игрок ЦСКА рассказал, как переживал разлуку с семьей.
Игрок ЦСКА рассказал, как переживал разлуку с семьей.
20-летний полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев, летом 2023 года перешедший в ЦСКА, поделился воспоминаниями о том, как в 9 лет уехал из родной Сырдарьи в академию «Пахтакора».
«В “Пахтакоре” я очень скучал по родителям. Первое время я плакал почти каждый день. Но я этого не показывал — закрывался в ванной, включал воду — и плакал. Со временем освоился, адаптировался — семья дяди очень хорошо меня приняла. С его детьми я хорошо общался. Мы даже дома, когда уезжали взрослые, в футбол играли. Запомнил, что под нами тогда жила одна бабушка — так она постоянно жаловалась дяде, кричала из-за нашего футбола», — рассказал Аббосбек Файзуллаев в интервью для «Чемпионата».
На счету Файзуллаева 18 матчей за ЦСКА во всех турнирах, два забитых гола и девять результативных передач. Болельщики ЦСКА назвали Аббосбека лучшим игроком первой части сезона-2023/24