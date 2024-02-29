Файзуллаев: У меня фокус на ЦСКА, но «Бавария» ― хороший вариант

«Об интересе со стороны “Баварии” сам прочитал в интернете, нормально к этому отношусь, слухи будут всегда. Однако насколько знаю, определенные контакты с моим агентством ProSports Management действительно были. Как мне рассказывали, интересовались общей ситуацией, некоторыми деталями. Но мы спокойно к этому относимся и понимаем, что это пока ничего не значит. У меня полный фокус на ЦСКА, впереди важные игры. Однако “Бавария” ― хороший вариант, конечно. Готов ли я к топ-чемпионатам? Этого никто не знает, только время покажет. Мне надо прибавить в физике, стать крепче — чтобы от меня отлетали. Ну и тактически тоже надо прибавлять. Если продолжу прогрессировать — все будет хорошо», — сказал Аббосбек в интервью изданию «Чемпионат».