Файзуллаев: У меня фокус на ЦСКА, но «Бавария» ― хороший вариант
Футболист ЦСКА прокомментировал интерес со стороны европейских топ-клубов.
Футболист ЦСКА прокомментировал интерес со стороны европейских топ-клубов.
20-летний полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, как реагирует на информацию о попадании в сферу интересов топ-клубов.
«Об интересе со стороны “Баварии” сам прочитал в интернете, нормально к этому отношусь, слухи будут всегда. Однако насколько знаю, определенные контакты с моим агентством ProSports Management действительно были. Как мне рассказывали, интересовались общей ситуацией, некоторыми деталями. Но мы спокойно к этому относимся и понимаем, что это пока ничего не значит. У меня полный фокус на ЦСКА, впереди важные игры. Однако “Бавария” ― хороший вариант, конечно. Готов ли я к топ-чемпионатам? Этого никто не знает, только время покажет. Мне надо прибавить в физике, стать крепче — чтобы от меня отлетали. Ну и тактически тоже надо прибавлять. Если продолжу прогрессировать — все будет хорошо», — сказал Аббосбек в интервью изданию «Чемпионат».
Также Файзуллаев, болельщик «Барселоны», ответил на вопрос, согласился бы он на переход в мадридский «Реал».
«Соглашусь, конечно, кто не пойдет в “Реал”? Хоть и “Барса” — действительно мечта. В детстве фанател от тики-таки Гвардиолы. Сейчас у них кризис, но, думаю, это пройдет», — добавил Файзуллаев.
Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» летом 2023 года. На счету узбекского полузащитника 18 матчей за ЦСКА во всех турнирах, два забитых гола и девять результативных передач. Болельщики ЦСКА назвали Аббосбека лучшим игроком первой части сезона-2023/24.