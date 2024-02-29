Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.02
Сассуоло
Наполи
16
Футбол. Зарубежный
28.02
Интер
Аталанта
40
Футбол. Премьер-лига
1.03
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
1.03
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
1.03
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
1.03
Сельта
Альмерия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Файзуллаев: У меня фокус на ЦСКА, но «Бавария» ― хороший вариант

Футболист ЦСКА прокомментировал интерес со стороны европейских топ-клубов.

ЦСКА
БаварияПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

20-летний полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, как реагирует на информацию о попадании в сферу интересов топ-клубов.

«Об интересе со стороны “Баварии” сам прочитал в интернете, нормально к этому отношусь, слухи будут всегда. Однако насколько знаю, определенные контакты с моим агентством ProSports Management действительно были. Как мне рассказывали, интересовались общей ситуацией, некоторыми деталями. Но мы спокойно к этому относимся и понимаем, что это пока ничего не значит. У меня полный фокус на ЦСКА, впереди важные игры. Однако “Бавария” ― хороший вариант, конечно. Готов ли я к топ-чемпионатам? Этого никто не знает, только время покажет. Мне надо прибавить в физике, стать крепче — чтобы от меня отлетали. Ну и тактически тоже надо прибавлять. Если продолжу прогрессировать — все будет хорошо», — сказал Аббосбек в интервью изданию «Чемпионат».

Также Файзуллаев, болельщик «Барселоны», ответил на вопрос, согласился бы он на переход в мадридский «Реал».

«Соглашусь, конечно, кто не пойдет в “Реал”? Хоть и “Барса” — действительно мечта. В детстве фанател от тики-таки Гвардиолы. Сейчас у них кризис, но, думаю, это пройдет», — добавил Файзуллаев.

Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» летом 2023 года. На счету узбекского полузащитника 18 матчей за ЦСКА во всех турнирах, два забитых гола и девять результативных передач. Болельщики ЦСКА назвали Аббосбека лучшим игроком первой части сезона-2023/24.

 «Секс — завтрак чемпионов». Как британский гонщик совмещал успехи...
Медведева ушла со съемки ТВ-шоу без объяснения причин: видео
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь