Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.02
Сассуоло
Наполи
16
Футбол. Зарубежный
28.02
Интер
Аталанта
40
Футбол. Премьер-лига
1.03
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
1.03
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
1.03
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
1.03
Сельта
Альмерия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучший бомбардир РПЛ рассказал об операции по пересадке волос

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о том, как сделал пересадку волос во время зимней паузы в РПЛ и как на это отреагировали партнеры по команде.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Матео, трудно не заметить изменения в твоем внешнем виде. Как решился на пересадку волос?

— Пару лет назад у меня появились залысины, но сразу на операцию не решился. Спокойно обдумывал, узнавал детали: где лучше ее сделать, сколько стоит, как правильно восстанавливаться. Много говорил с родными и близкими — все поддержали.

— Нервничал перед операцией?

— Нет, потому что к операции подходил постепенно и осознанно. Главной проблемой были сроки: из-за короткого межсезонья летом операцию делать нельзя.

Хотел сделать пересадку в Амстердаме, но в клинике, которая мне понравилась, не было свободных дат сразу после окончания первой части РПЛ. В клинике предлагали сделать операцию 20 декабря — так потерял бы неделю, важную для восстановления перед началом сборов. К счастью, у этой клиники оказалось представительство в Стамбуле — там 12 декабря оказалось свободно.

— Футбольная раздевалка — место жестких шуток. Как отреагировали на операцию игроки «Зенита»?

— Да, были шутки, но ничего такого, что бы запомнилось. Скорее было удивление: ребята привыкли видеть меня с достаточным количеством волос, поэтому не подозревали, что у меня есть какие-то проблемы. Кто-то и после операции не понял, зачем я пересадил волосы.

Но это не так важно. Главное — мои ощущения, а я чувствовал, что мне будет комфортнее с пересадкой.

— Через сколько ждать результатов?

— Пока у меня выпали пересаженные волосы, это нормальная история спустя несколько недель после операции. Надеюсь, где-то к маю будут видны первые результаты, а полные — к декабрю, — приводит слова Касьерры Sports.ru.

На данный момент Кассьерра забил 14 голов в чемпионате России, он занимает первую строчку в списке лучших бомбардиров РПЛ, ближайшие преследователи из других клубов отстают от нападающего сине-бело-голубых на шесть голов.

 Появилось видео достроенной Олимпийской деревни в Париже
Халили выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Уфе
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь