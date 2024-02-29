Лучший бомбардир РПЛ рассказал об операции по пересадке волос

— Матео, трудно не заметить изменения в твоем внешнем виде. Как решился на пересадку волос?

— Пару лет назад у меня появились залысины, но сразу на операцию не решился. Спокойно обдумывал, узнавал детали: где лучше ее сделать, сколько стоит, как правильно восстанавливаться. Много говорил с родными и близкими — все поддержали.

— Нервничал перед операцией?

— Нет, потому что к операции подходил постепенно и осознанно. Главной проблемой были сроки: из-за короткого межсезонья летом операцию делать нельзя.

Хотел сделать пересадку в Амстердаме, но в клинике, которая мне понравилась, не было свободных дат сразу после окончания первой части РПЛ. В клинике предлагали сделать операцию 20 декабря — так потерял бы неделю, важную для восстановления перед началом сборов. К счастью, у этой клиники оказалось представительство в Стамбуле — там 12 декабря оказалось свободно.

— Футбольная раздевалка — место жестких шуток. Как отреагировали на операцию игроки «Зенита»?

— Да, были шутки, но ничего такого, что бы запомнилось. Скорее было удивление: ребята привыкли видеть меня с достаточным количеством волос, поэтому не подозревали, что у меня есть какие-то проблемы. Кто-то и после операции не понял, зачем я пересадил волосы.

Но это не так важно. Главное — мои ощущения, а я чувствовал, что мне будет комфортнее с пересадкой.

— Через сколько ждать результатов?

— Пока у меня выпали пересаженные волосы, это нормальная история спустя несколько недель после операции. Надеюсь, где-то к маю будут видны первые результаты, а полные — к декабрю, — приводит слова Касьерры Sports.ru.