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17:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Промеса не пустили в самолет из Дубая в Россию

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь с командой из Дубая в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, футболиста не пустили на самолет в дубайском аэропорту «Аль-Мактум». Точная причина на данный момент неизвестна. По предварительным данным, произошедшее не связано с уголовным преследованием Промеса в Нидерландах.

Вместе с футболистом в Дубае остались два представителя «Спартака». Ожидается, что они вылетят в Санкт-Петербург другим рейсом ближе к ночи.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

В субботу, 2 марта, «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом» в матче 19-го тура РПЛ. Начало матча — в 19:30 мск.

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