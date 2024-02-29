Промеса не пустили в самолет из Дубая в Россию
Нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь с командой из Дубая в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Metaratings.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь с командой из Дубая в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, футболиста не пустили на самолет в дубайском аэропорту «Аль-Мактум». Точная причина на данный момент неизвестна. По предварительным данным, произошедшее не связано с уголовным преследованием Промеса в Нидерландах.
Вместе с футболистом в Дубае остались два представителя «Спартака». Ожидается, что они вылетят в Санкт-Петербург другим рейсом ближе к ночи.
14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.
В субботу, 2 марта, «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом» в матче 19-го тура РПЛ. Начало матча — в 19:30 мск.