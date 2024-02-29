Промеса не пустили в самолет из Дубая в Россию

По информации источника, футболиста не пустили на самолет в дубайском аэропорту «Аль-Мактум». Точная причина на данный момент неизвестна. По предварительным данным, произошедшее не связано с уголовным преследованием Промеса в Нидерландах.

Вместе с футболистом в Дубае остались два представителя «Спартака». Ожидается, что они вылетят в Санкт-Петербург другим рейсом ближе к ночи.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.