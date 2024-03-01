Ахметов рассказал о том, как перешел в «Зенит» с третьей попытки

«Был удивлен, конечно. Ехал в Краснодар тренироваться. В какой-то момент позвонил агент и сказал, что есть предложение от “Зенита”. Я был удивлен словами агента о том, что есть такой вариант.



Я мог остаться быть “Зените” еще в 2018-м. Клуб предлагал разные условия — например, остаться в “Зените-2” и тренироваться с основой. Но появился лучший на тот момент вариант с ЦСКА, я его и выбрал. Потом переговоры велись зимой 2022 года: у меня оставалось полгода до конца контракта с ЦСКА, все дошло до финальной стадии, но сорвалось.



Сейчас лучший момент для перехода в “Зенит”. Главная причина — опыт. Я бы сказал, у меня сейчас на другом уровне осознанность, уверенность. Уровень здесь, конечно, очень высокий. Но мне даже приятнее играть и тренироваться с такими мастерами. А к высокому темпу и качеству игроков надо привыкать.



Моя идеальная позиция — “десятка”. Мне нравится играть в полузащите ближе к атаке. Также я могу занять место на одном из флангов в зависимости от соперника и характера игры. Конкретного разговора с Семаком не было, но, судя по тем матчам, в которых я играл, меня хотят видеть в полузащите», — сказал Ахметов.