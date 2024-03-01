В Госдуме не видят возможности помочь Промесу

«Промесу в принципе было опасно лететь в ОАЭ — это огромный риск для него. Уехав туда, Нидерланды ускорят процесс выноса приговора, чтобы успеть его поймать. Это же понятно. Мы не можем ему помочь, он не гражданин России.



Его могут депортировать, если у ОАЭ есть договоренность с Нидерландами. Ситуация с Квинси никак не отразится на РПЛ. Сегодня есть эта информация, завтра ее нет и все забудут через некоторое время. Он хороший игрок, но свято место пусто не бывает — придет другой хороший игрок», — сказала Журова.