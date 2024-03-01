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09:37 (мск), источник: Sportmail.ru

В Госдуме не видят возможности помочь Промесу

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала новость о задержании нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ. Об этом сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

29 февраля футболист «Спартака» не смог вылететь с командой в Россию после тренировочных сборов в Дубае. Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум» и провел минувшую ночь в отделении полиции.

«Промесу в принципе было опасно лететь в ОАЭ — это огромный риск для него. Уехав туда, Нидерланды ускорят процесс выноса приговора, чтобы успеть его поймать. Это же понятно. Мы не можем ему помочь, он не гражданин России.

Его могут депортировать, если у ОАЭ есть договоренность с Нидерландами. Ситуация с Квинси никак не отразится на РПЛ. Сегодня есть эта информация, завтра ее нет и все забудут через некоторое время. Он хороший игрок, но свято место пусто не бывает — придет другой хороший игрок», — сказала Журова.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

В субботу, 2 марта, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в центральном матче 19-го тура РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

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