Зарема: Стадион переименовали, а поле подготовить забыли

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации с недопуском стадиона команды «Лукойл Арены» перед возобновлением сезона-2023/24 в РПЛ.

«Стадион переименовали, несколько миллиардов с “Лукойл” списали, а поле подготовить забыли. И это первый матч на “Лукойл Арене”. Первый блин комом», — приводит Metaratings.ru слова Салиховой.

29 февраля комиссия РПЛ признала состояние футбольного поля на «Лукойл Арене» несоответствующим регламенту лиги и стандартам РФС. Проведение матчей на стадионе временно приостановлено.

В соответствии с регламентом Премьер-лиги «Спартак» должен 1 марта сообщить лиге о месте проведения матча 20-го тура с «Факелом», запланированного на 10 марта. В противном случае время и место матча будет назначено самой лигой.