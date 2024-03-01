Зарема: Стадион переименовали, а поле подготовить забыли
Стадион «Спартака» не был допущен к проведению матчей РПЛ.
Стадион «Спартака» не был допущен к проведению матчей РПЛ.
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации с недопуском стадиона команды «Лукойл Арены» перед возобновлением сезона-2023/24 в РПЛ.
«Стадион переименовали, несколько миллиардов с “Лукойл” списали, а поле подготовить забыли. И это первый матч на “Лукойл Арене”. Первый блин комом», — приводит Metaratings.ru слова Салиховой.
29 февраля комиссия РПЛ признала состояние футбольного поля на «Лукойл Арене» несоответствующим регламенту лиги и стандартам РФС. Проведение матчей на стадионе временно приостановлено.
В соответствии с регламентом Премьер-лиги «Спартак» должен 1 марта сообщить лиге о месте проведения матча 20-го тура с «Факелом», запланированного на 10 марта. В противном случае время и место матча будет назначено самой лигой.
Стадион «Спартака» официально переименован с 1 января 2024 года, до этого он носил названия «Открытие Арена» и «Открытие Банк Арена».