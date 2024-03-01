Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен защищать Промеса

«Мы толком и не знаем, что там происходит. Клуб молчит, адвокаты Промеса тоже. Можно с уверенностью говорить лишь о том, что для “Спартака” это большая проблема. Промес — лидер команды, забивной футболист. Без него у “Спартака” определенно будут трудности в матче с “Зенитом”.



В любом случае уверен, что клубу надо его защищать. За то время, что он был в России, никакого негатива с его участием не припомню. Он верой и правдой служил “Спартаку”, избавляться от него в такой ситуации было бы неправильно, даже если он и оступился.



У меня есть сомнения относительно истории с его приговором. Насколько понимаю, Промес дал кому-то деньги, которые в итоге пошли на криминальное дело. В такой логике можно осудить и клуб, который эти деньги платит ему в виде зарплаты», — сказал Ловчев.