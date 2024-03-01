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17:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен защищать Промеса

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев объяснил, почему клуб должен защищать интересы нападающего Квинси Промеса. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: Reuters

В четверг футболист «Спартака» после тренировочных сборов в Дубае не смог вылететь с командой в Россию. Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум» и провел минувшую ночь в отделении полиции.

«Мы толком и не знаем, что там происходит. Клуб молчит, адвокаты Промеса тоже. Можно с уверенностью говорить лишь о том, что для “Спартака” это большая проблема. Промес — лидер команды, забивной футболист. Без него у “Спартака” определенно будут трудности в матче с “Зенитом”.

В любом случае уверен, что клубу надо его защищать. За то время, что он был в России, никакого негатива с его участием не припомню. Он верой и правдой служил “Спартаку”, избавляться от него в такой ситуации было бы неправильно, даже если он и оступился.

У меня есть сомнения относительно истории с его приговором. Насколько понимаю, Промес дал кому-то деньги, которые в итоге пошли на криминальное дело. В такой логике можно осудить и клуб, который эти деньги платит ему в виде зарплаты», — сказал Ловчев.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

Квинси Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого нидерландский футболист выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год и помог ему выиграть первый с 2001 года чемпионский титул. В общей сложности Промес провел за «Спартак» 235 матчей, в которых забил 114 мячей и сделал 59 результативных передач. Он является самым результативным легионером в истории РПЛ.

 Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен защищать Промеса
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