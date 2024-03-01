Прокуратура Нидерландов потребовала экстрадиции Промеса из ОАЭ
Прокуратура Нидерландов требует у властей ОАЭ выдачи нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Прокуратура Нидерландов требует у властей ОАЭ выдачи нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источника, вчера игроку «Спартака» не позволили улететь из ОАЭ вместе с командой из-за обращения прокуратуры Нидерландов. Власти ОАЭ запросили у нидерландской стороны дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции. Если в течение 48 часов требуемые документы не будут предоставлены, то Промес сможет вылететь в Россию. В противном случае 32-летнему игроку «Спартака» придется идти в суд ОАЭ, где будет решаться его дальнейшая судьба.
Дедлайном для предоставления документов является вторая половина субботы. Таким образом, Промес точно не сможет помочь своей команде в матче с «Зенитом».
14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.
В субботу, 2 марта, «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом» в матче 19-го тура РПЛ. Начало матча — в 19:30 мск.