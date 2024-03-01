Прокуратура Нидерландов потребовала экстрадиции Промеса из ОАЭ

По информации источника, вчера игроку «Спартака» не позволили улететь из ОАЭ вместе с командой из-за обращения прокуратуры Нидерландов. Власти ОАЭ запросили у нидерландской стороны дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции. Если в течение 48 часов требуемые документы не будут предоставлены, то Промес сможет вылететь в Россию. В противном случае 32-летнему игроку «Спартака» придется идти в суд ОАЭ, где будет решаться его дальнейшая судьба.