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16:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна причина задержания Квинси Промеса в Дубае

Нападающий «Спартака» Квинси Промес был задержан в аэропорту Дубая из-за того, что попал в аварию на территории ОАЭ и сбежал с места ДТП. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

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Источник: Чемпионат.com

По информации источника, задержание игрока «Спартака» на пограничном контроле изначально не было связано с уголовным преследованием в Нидерландах. В дальнейшем, когда информация о задержании Промеса дошла до прокуратуры Нидерландов, она запросила у властей ОАЭ выдачу футболиста.

По информации телеграм-канала «Мутко Против», авария с участием Промеса произошла в середине февраля в перерыве между двумя учебно-тренировочными сборами «Спартака». Известно, что Промес вернулся в расположение команды 17 февраля. По местным законам за побег с места ДТП предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от одного месяца до трех лет или штраф в размере до пяти тысяч евро.

По информации журналиста Дмитрия Егорова, суд над Промесом пройдет уже на следующей неделе — 4 или 5 марта. Вероятно, там будет принято решение о депортации футболиста «Спартака» в Нидерланды.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

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