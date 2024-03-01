Стала известна причина задержания Квинси Промеса в Дубае

По информации источника, задержание игрока «Спартака» на пограничном контроле изначально не было связано с уголовным преследованием в Нидерландах. В дальнейшем, когда информация о задержании Промеса дошла до прокуратуры Нидерландов, она запросила у властей ОАЭ выдачу футболиста.

По информации телеграм-канала «Мутко Против», авария с участием Промеса произошла в середине февраля в перерыве между двумя учебно-тренировочными сборами «Спартака». Известно, что Промес вернулся в расположение команды 17 февраля. По местным законам за побег с места ДТП предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от одного месяца до трех лет или штраф в размере до пяти тысяч евро.

По информации журналиста Дмитрия Егорова, суд над Промесом пройдет уже на следующей неделе — 4 или 5 марта. Вероятно, там будет принято решение о депортации футболиста «Спартака» в Нидерланды.