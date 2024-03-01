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20:22 (мск), источник: Sportmail.ru

На вторую половину сезона РПЛ заявлены футболисты из 55 стран

Всего на весеннюю часть Премьер-лиги заявлены 766 футболистов.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РПЛ

Как сообщает департамент проведения соревнований РПЛ, большинство футболистов представляет Россию — 593 человека.

Всего на весеннюю часть Премьер-лиги заявлены игроки из 55 стран. Среди иностранцев в Российской Премьер-лиге больше всего представителей Бразилии — 25.

На втором месте по этому показателю располагаются представители Беларуси — 15, на третьем — футболисты с сербским паспортом (13). В топ-6 также входят армяне (9), аргентинцы (8) и игроки из Боснии и Герцеговины (8).

Распределение игроков РПЛ по частям света: 69 игроков из Европы, 62 футболиста представляют Америку (61 из них — Южную), 23 — Африку и 19 — Азию.

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