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11:51 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Спартаке» объяснили, почему не поздравили болельщиков с праздниками

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему клуб не поздравил болельщиков с Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Мы не Советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками. Мы поздравляем наших ветеранов, наших футболистов. Мы уважаем всех защитников Отечества, всех женщин. Мы с удовольствием их лично поздравляем. Понимаете, мы совершаем поступки. Предпочитаем оперировать делами, а не словами», — сказал Зеленов.

Ранее супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова упрекнула клуб, что тот не поздравил болельщиц своих 8 марта.

«Спартак» занимает на шестое место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на девять очков. В следующем туре «красно-белые» дома сыграют с «Уралом».

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