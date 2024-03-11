В «Спартаке» объяснили, почему не поздравили болельщиков с праздниками

«Мы не Советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками. Мы поздравляем наших ветеранов, наших футболистов. Мы уважаем всех защитников Отечества, всех женщин. Мы с удовольствием их лично поздравляем. Понимаете, мы совершаем поступки. Предпочитаем оперировать делами, а не словами», — сказал Зеленов.
Ранее супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова упрекнула клуб, что тот не поздравил болельщиц своих 8 марта.
«Спартак» занимает на шестое место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на девять очков. В следующем туре «красно-белые» дома сыграют с «Уралом».