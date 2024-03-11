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13:35 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» выступил с заявлением после проигрыша «Факелу»

«Спартак» выступил с заявлением после матча 20-го тура РПЛ с «Факелом», где команда уступила со счетом 0:2.

Спартак
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в “Лужниках”. Большое спасибо всем, кто пришел на стадион и переживал дома у экранов.

Впереди у “Спартака” кубковый матч с “Оренбургом”, в котором нам очень нужна ваша поддержка, чтобы переломить ход противостояния», — говорится в сообщении клуба на странице в VK.

Ранее капитан «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал выездную победу над «Спартаком».

«Спартак» занимает шестую строчку в текущем сезоне чемпионата России, набрав 31 очко.

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