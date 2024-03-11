«Спартак» выступил с заявлением после проигрыша «Факелу»

«Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в “Лужниках”. Большое спасибо всем, кто пришел на стадион и переживал дома у экранов.



Впереди у “Спартака” кубковый матч с “Оренбургом”, в котором нам очень нужна ваша поддержка, чтобы переломить ход противостояния», — говорится в сообщении клуба на странице в VK.