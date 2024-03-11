Зарема: Черчесов в «Спартаке» — это как на «Тойоту» поставить колеса от «Жигулей»
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на возможное назначение на пост главного тренера красно-белых Станислава Черчесова.
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на возможное назначение на пост главного тренера красно-белых Станислава Черчесова.
«Черчесов? Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся Черчесов, Амарал и Павел Андреев? Что у них в спортивной стратегии написано вообще? Это как на “Тойоту” поставить колеса от “Жигулей”, а руль — от трактора», — приводит слова Салиховой Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын сегодня, 11 марта, встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера команды. Позднее стало известно, что никто из представителей «Спартака» не связывался с российским тренером.
«Спартак» проиграл «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20-го тура РПЛ, команда Гильермо Абаскаля опустилась на шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.