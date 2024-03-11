Текущие события
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Тюмень
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Севилья
Футбол. Зарубежный
10.03
Фиорентина
Рома
22
Футбол. Зарубежный
10.03
Бетис
Вильярреал
23
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
9.03
Урал
Зенит
14
8.03
Ростов
Краснодар
21
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Зарема: Черчесов в «Спартаке» — это как на «Тойоту» поставить колеса от «Жигулей»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на возможное назначение на пост главного тренера красно-белых Станислава Черчесова.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Черчесов? Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся Черчесов, Амарал и Павел Андреев? Что у них в спортивной стратегии написано вообще? Это как на “Тойоту” поставить колеса от “Жигулей”, а руль — от трактора», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын сегодня, 11 марта, встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера команды. Позднее стало известно, что никто из представителей «Спартака» не связывался с российским тренером.

«Спартак» проиграл «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20-го тура РПЛ, команда Гильермо Абаскаля опустилась на шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Читайте также
Спартак
0:2
Первый тайм: 0:1
Факел
 Зарема: Черчесов в «Спартаке» — это как на «Тойоту» поставить...
Джокович провел восемь лет в качестве первой ракетки мира
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь