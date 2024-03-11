Зарема: Черчесов в «Спартаке» — это как на «Тойоту» поставить колеса от «Жигулей»

«Черчесов? Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся Черчесов, Амарал и Павел Андреев? Что у них в спортивной стратегии написано вообще? Это как на “Тойоту” поставить колеса от “Жигулей”, а руль — от трактора», — приводит слова Салиховой Metaratings.