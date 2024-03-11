Писарев: Российские футболисты деградируют в «Спартаке»

В матче 20-го тура РПЛ «Спартак» уступил в домашнем матче на «Лужниках» воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Николй Писарев дал комментарий по итогам этой игры, особое внимание уделив футболистам московского клуба.

«Я не могу понять, почему, обладая вторым составом в РПЛ, игроков невозможно расставить и использовать их сильнейшие качества. Бюджет “Факела” в два раза меньше, чем купленный Угальде. В “Спартаке” есть футболисты высокого качества, но они используются неправильно.

Меня волнует деградация российских футболистов в «Спартаке». Литвинов, Соболев, Пруцев и Игнатов там начинают немного деградировать. Российские футболисты, которые выходят против «Факела», не должны так выглядеть«, — сказал Писарев в эфире телеканала “Матч ТВ”.

Николай Писарев вместе с другими экс-игроками сборной России — Виктором Онопко и Юрием Никифоровым — входит в тренерский штаб главного тренера национальной команды Валерия Карпина. 55-летний Писарев выступал за такие команды как «Торпедо», «Спартак», «Динамо», «Торпедо-ЗИЛ», а также швейцарский «Винтертур», испанскую «Мериду» и немецкий «Санкт-Паули». На счету Писарева 3 матча за сборную России.