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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Писарев: Российские футболисты деградируют в «Спартаке»

Ассистент главного тренера сборной России Николай Писарев раскритиковал московский «Спартак» за неправильное использование высококлассных футболистов.

Спартак
РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В матче 20-го тура РПЛ «Спартак» уступил в домашнем матче на «Лужниках» воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Николй Писарев дал комментарий по итогам этой игры, особое внимание уделив футболистам московского клуба.

«Я не могу понять, почему, обладая вторым составом в РПЛ, игроков невозможно расставить и использовать их сильнейшие качества. Бюджет “Факела” в два раза меньше, чем купленный Угальде. В “Спартаке” есть футболисты высокого качества, но они используются неправильно.

Меня волнует деградация российских футболистов в «Спартаке». Литвинов, Соболев, Пруцев и Игнатов там начинают немного деградировать. Российские футболисты, которые выходят против «Факела», не должны так выглядеть«, — сказал Писарев в эфире телеканала “Матч ТВ”.

Николай Писарев вместе с другими экс-игроками сборной России — Виктором Онопко и Юрием Никифоровым — входит в тренерский штаб главного тренера национальной команды Валерия Карпина. 55-летний Писарев выступал за такие команды как «Торпедо», «Спартак», «Динамо», «Торпедо-ЗИЛ», а также швейцарский «Винтертур», испанскую «Мериду» и немецкий «Санкт-Паули». На счету Писарева 3 матча за сборную России.

«Спартак» после 20 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, уступая 9 очков лидирующему «Зениту».

 Писарев: Российские футболисты деградируют в «Спартаке»
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