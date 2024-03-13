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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Аршавин оценил решение «Краснодара» уволить Владимира Ивича

Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал отставку главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК «Зенит»

13 марта стало известно о расторжении контракта «Краснодара» и сербского специалиста Владимира Ивича. Легенда российского футбола Андрей Аршавина высказался об этом решении клуба с юга России.

«Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко — это не такое большое отставание, и всё можно было исправить. Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич Галицкий готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», — приводит слова Аршавина РБК Спорт.

Ивич пришел в «Краснодар» в январе 2023 года. Серб стал лучшим тренером в истории клуба по средним набранным очкам за матч в Российской Премьер-лиге. «Краснодар» под его руководством в среднем набирал 1,9 очка за матч в РПЛ.

После 20 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на одно очко отставая от «Зенита».

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