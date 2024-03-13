Аршавин оценил решение «Краснодара» уволить Владимира Ивича
Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал отставку главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал отставку главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
13 марта стало известно о расторжении контракта «Краснодара» и сербского специалиста Владимира Ивича. Легенда российского футбола Андрей Аршавина высказался об этом решении клуба с юга России.
«Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко — это не такое большое отставание, и всё можно было исправить. Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич Галицкий готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», — приводит слова Аршавина РБК Спорт.
Ивич пришел в «Краснодар» в январе 2023 года. Серб стал лучшим тренером в истории клуба по средним набранным очкам за матч в Российской Премьер-лиге. «Краснодар» под его руководством в среднем набирал 1,9 очка за матч в РПЛ.
После 20 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на одно очко отставая от «Зенита».