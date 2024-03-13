Аршавин оценил решение «Краснодара» уволить Владимира Ивича

«Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко — это не такое большое отставание, и всё можно было исправить. Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич Галицкий готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», — приводит слова Аршавина РБК Спорт.



Ивич пришел в «Краснодар» в январе 2023 года. Серб стал лучшим тренером в истории клуба по средним набранным очкам за матч в Российской Премьер-лиге. «Краснодар» под его руководством в среднем набирал 1,9 очка за матч в РПЛ.