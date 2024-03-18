Стала известна дата слушаний CAS по иску Тимощука к УАФ

11 марта 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста. Поводом для этого послужило то, что Тимощук продолжил работу в петербургском «Зените» после осложнения ситуации между Россией и Украиной. Позднее Тимощук обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ. После того, как апелляция была отклонена, в сентябре 2023 года Тимощук подал иск в CAS.