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19:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна дата слушаний CAS по иску Тимощука к УАФ

44-летний Анатолий Тимощук пытается оспорить решение Украинской ассоциации футбола о лишении тренерской лицензии и национальных титулов.

Зенит
УкраинаПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

22 апреля 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по иску ассистента главного тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ).

11 марта 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста. Поводом для этого послужило то, что Тимощук продолжил работу в петербургском «Зените» после осложнения ситуации между Россией и Украиной. Позднее Тимощук обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ. После того, как апелляция была отклонена, в сентябре 2023 года Тимощук подал иск в CAS.

Анатолий Тимощук выступал за «Зенит» в качестве футболиста с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год, С 2017 года украинский специалист работает помощником главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Тимощук является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144 игры), победителем Лиги чемпионов в составе германской «Баварии» (2013), обладателем Кубка УЕФА с «Зенитом» (2008), трехкратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем кубка и победителем суперкубка страны в составе «Шахтера».

 Стала известна дата слушаний CAS по иску Тимощука к УАФ
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