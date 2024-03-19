Капитан «Зенита» рассказал о главной мечте
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своей главной мечте и задаче.
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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своей главной мечте и задаче.
«Мне бы хотелось продолжать играть на высоком уровне и быть примером для молодых игроков. Не теряю веры в то, что, даст Бог, смогу попасть в сборную Бразилии и сыграть на чемпионате мира. Это моя мечта и одна из больших задач», — приводит слова Сантоса «РИА Новости Спорт».
Сантос дебютировал за сборную Бразилии в 2016 году. Он принял участие в одном товарищеском матче команды с Панамой. В том же году он сыграл в Кубке Америки, на турнире футболист был запасным и на поле не вышел.
Также в 2016 году Сантос в составе олимпийской сборной Бразилии выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике в 2026 году.