Капитан «Зенита» рассказал о главной мечте

«Мне бы хотелось продолжать играть на высоком уровне и быть примером для молодых игроков. Не теряю веры в то, что, даст Бог, смогу попасть в сборную Бразилии и сыграть на чемпионате мира. Это моя мечта и одна из больших задач», — приводит слова Сантоса «РИА Новости Спорт».

Сантос дебютировал за сборную Бразилии в 2016 году. Он принял участие в одном товарищеском матче команды с Панамой. В том же году он сыграл в Кубке Америки, на турнире футболист был запасным и на поле не вышел.

Также в 2016 году Сантос в составе олимпийской сборной Бразилии выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.