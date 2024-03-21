Ахметов высказался об одной минуте в официальных матчах за «Зенит»

«Зенит» 23 марта, проведет товарищеский матч в Белграде с «Црвеной Звездой».

— Вы рассчитываете сыграть в основном составе в субботу в Белграде?

— Хочется, конечно. Но принимать решение будет главный тренер. Дай Бог, сыграю.

— Еще раз немножко на эту тему. У вас за «Зенит» сыграна одна минута в официальных матчах, кто ваши конкуренты?

— Я считаю, что мои конкуренты — игроки полузащиты, в атакующих линиях, поэтому всех перечислять не буду, но думаю, понятно.

— Бывали ли вы в Сербии? Какие ожидания от матча, что знаете о «Црвене Звезде»?

— В Сербии не бывал. «Црвена Звезда» — команда уровня Лиги чемпионов, поэтому игра будет очень хорошей. Готовимся, настраиваемся на тяжелый матч. Считаю, что каждый хочет себя проявить, поэтому едем с мыслями о победе, — приводит слова Ахметова пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара» 9 января. Клуб подписал с 26-летний футболистом контракт до конца следующего сезона.