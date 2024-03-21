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15:15 (мск), источник: Sportmail.ru

В РФС рассказали о ситуации с возвращением пива на стадионы

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос с возвращением пива на стадионы может быть решен в этом году. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Источник: РИА "Новости"

«Возвращение пива на стадионы преподносилось нам, в том числе, как обмен на Fan ID. Мы получили согласование на пиво со стороны МВД. Но есть позиция Минздрава, хотя не очень понятно, почему продажа пива на стадионе вредна, а продажа в совокупном количестве в барах, ресторанах и магазинах менее вредна. Люди же сейчас как делают: пьют перед футболом, идут на стадион и надеются, что их не задержат. В ближайших чтениях Думы нам обещают вернуться к этому вопросу. Надеюсь, это случится уже весной либо осенью», — сказал Митрофанов.

Запрет на продажу пива на стадионах в России был введен в 2005 году. На время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года этот запрет был снят.

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