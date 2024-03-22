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16:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Динияр Билялетдинов вернулся в «Локомотив» в качестве тренера

Бывший игрок московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов стал тренером по индивидуальной подготовке в департаменте развития молодежного футбола клуба, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Основную работу Динияр Ринатович будет проводить с атакующими полузащитниками и нападающими всех возрастов Академии “Локо” и молодежной команды.

Департамент развития молодежного футбола под руководством Бориса Борисовича Ротенберга продолжает структурное развитие всей системы подготовки игроков в Академии«, — говорится в заявлении “Локомотива”.

Во время загрузки произошла ошибка.

Билялетдинов является воспитанником Академии «Локомотива». За основную команду полузащитник выступал с 2004 по 2009 год. В составе «железнодорожников» футболист выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. Вместе со сборной России Билялетдинов завоевал бронзу на Евро-2008.

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