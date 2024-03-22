Динияр Билялетдинов вернулся в «Локомотив» в качестве тренера

«Основную работу Динияр Ринатович будет проводить с атакующими полузащитниками и нападающими всех возрастов Академии “Локо” и молодежной команды.

Билялетдинов является воспитанником Академии «Локомотива». За основную команду полузащитник выступал с 2004 по 2009 год. В составе «железнодорожников» футболист выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. Вместе со сборной России Билялетдинов завоевал бронзу на Евро-2008.