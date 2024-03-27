Тедеско: если бы я вернулся в Москву, мне бы пожали руку

«В октябре 2019 года я возглавил “Спартак”. Тогда клуб шел на 11-м месте в чемпионате. Я знал, что “Спартак” — самый большой клуб в России с миллионами болельщиков. Когда мне предложили работу, я на три дня поехал в Москву со своим вторым тренером Андреасом Хинкелем. Мы встретились с президентом “Спартака” Федуном. Он сказал мне: “Послушайте, этот сезон для нас потерян. Мы уже доигрываем его, поэтому нам остается только придать команде стабильность. Но в следующем сезоне мы хотим побороться за Лигу чемпионов”.



В первом сезоне мы дошли до полуфинала Кубка России, но проиграли в Санкт-Петербурге 1:2. В следующем сезоне мы заняли второе место в чемпионате и попали в квалификацию Лиги чемпионов. Это было восхитительно. Но в конце того сезона я принял решение уйти, потому что мне было очень тяжело вдали от семьи из-за пандемии коронавируса.



Это был хороший проект. Когда мы приехали, у нас было около 30 игроков, что было весьма много для внутренних турниров. Мы полностью изменили команду — многие ушли, и мы взяли некоторых молодых игроков из второй команды и молодежки. В конце концов, у нас было 20 с небольшим игроков и действительно хорошая атмосфера. Мне очень нравилось работать с этой молодой командой, а также с опытными игроками, такими как Самуэль Жиго, который сейчас играет в “Марселе”, или Георгий Джикия — капитан и игрок сборной России.



Если бы я вернулся в Москву после того, как тренировал “Спартак”, люди пожали бы мне руку, потому что они уважают меня. Не только как тренера, но и как человека. Или если я разговариваю с игроком, которого тренировал четыре года назад, и он обнимает меня и говорит, что время игры со мной — лучшее, что у него было. Это вещи, куда более важные, чем выигранные трофеи», — сказал Тедеско.