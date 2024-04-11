Личка — о проигрыше «Спартаку»: «Динамо» не проклято

Также о проклятии заявил экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов. Он же раскритиковал Игоря Лещука, назвав его слабым вратарем.

«В свое время говорили, что над “Динамо” висит проклятие жены Юрия Севидова. Вот в этом году над командой висит проклятие Полины Лысенко. Она заколдовала “Динамо”, они не получат медаль», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

— Болельщики пишут, что «Динамо» проклято. Была борьба за чемпионство и случилось необязательное поражение. Как вы считаете, команда проклята?

— Нет. Будем стараться забирать свои очки в следующих матчах. У нас еще игра с «Краснодаром», игра с «Зенитом» дома. Все начинается в воскресенье, когда мы сыграем с «Уралом», потом очень важная игра с «Оренбургом» в Кубке России, — приводит слова Лички «Матч ТВ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. В матче 23-го тура чемпионата России бело-голубые уступили «Спартаку» со счетом 1:2. Оба гола во втором тайме забил нападающий красно-белых Александр Соболев после ошибок вратаря «Динамо» Лещука.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241081&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.