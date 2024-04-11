Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам марта

55-летний специалист получил голоса всех экспертов РПЛ и комментаторов «Матч Премьер», а также стал первым в голосовании болельщиков, набрав 46 процентов голосов. На награду лучшему тренеру марта также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Сергей Ташуев («Факел») и Давид Деограсия («Оренбург»).

В марте «Ростов» под руководством Карпина три победы в трех матчах, поочередно обыграв «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и московское «Динамо» (4:1). Карпин в шестой раз признается лучшим тренером месяца в РПЛ. Он является лидером по общему числу наград, которую вручается с сезона-2019/20.

Накануне полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохебби был признан лучшим игроков РПЛ в марте. 25-летний иранец забил в трех матчах четыре мяча и сделал одну результативную передачу.