Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Олимпиакос П
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
19:45
Виктория Пл
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Вест Хэм
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ПАОК
Футбол. Еврокубки
22:00
Астон Вилла
Лилль
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
8.04
Оренбург
Рубин
30
7.04
Динамо
Спартак
12
7.04
Зенит
Балтика
10
7.04
Ахмат
Локомотив
02
7.04
ЦСКА
Факел
41
6.04
Ростов
Сочи
22
6.04
Пари Нижний Новгород
Краснодар
34
6.04
Урал
Крылья Советов
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам марта

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин по итогам голосования признан лучшим тренером РПЛ в марте. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Ростов"

55-летний специалист получил голоса всех экспертов РПЛ и комментаторов «Матч Премьер», а также стал первым в голосовании болельщиков, набрав 46 процентов голосов. На награду лучшему тренеру марта также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Сергей Ташуев («Факел») и Давид Деограсия («Оренбург»).

В марте «Ростов» под руководством Карпина три победы в трех матчах, поочередно обыграв «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и московское «Динамо» (4:1). Карпин в шестой раз признается лучшим тренером месяца в РПЛ. Он является лидером по общему числу наград, которую вручается с сезона-2019/20.

Накануне полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохебби был признан лучшим игроков РПЛ в марте. 25-летний иранец забил в трех матчах четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Карпина проведут в воскресенье, 14 апреля, на выезде против «Факела».

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Тарасова отреагировала на молитву Баха за отмену Игр дружбы
В Ираке забили супер-гол после паса и удара через себя: видео
Карякин: Непомнящий остается фаворитом турнира претендентов
Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам марта
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь