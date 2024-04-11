Марио Фернандес не сыграет с «Краснодаром»

13 апреля в ближайшем туре РПЛ на стадионе «Краснодар» состоится матч лидеров сезона — хозяева арены примут петербургский «Зенит». Как сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, не сможет помочь команде в матче 24-го тура чемпионата России по состоянию здоровья. Защитник получил травму в товарищеской игре с «Црвеной Звездой».

«Марио Фернандес в этой игре нам не поможет — у него проблемы неврологического характера, но, думаю, в течение двух-трех недель он уже сможет восстановиться и начать работать вместе с командой», — заявил Сергей Семак.

При этом есть шанс, что в матче с «Краснодаром» сможет выйти на поле Дуглас Сантос. Бразилец пропустил игру против «Балтики» (1:0) в 23-м туре РПЛ.

«Дуглас готовится к матчу, надеюсь, что все будет хорошо», — добавил Семак.

Матч первого круга между «Зенитом» и «Краснодаром» завершился вничью — 1:1. В составе южан отличился полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян, гол «Зенита» записал на свой счет лидер гонки бомбардиров нынешнего сезона колумбиец Матео Кассьерра. После 22 проведенных матчей в турнирной таблице лидирует «Зенит», а «Краснодар» отстает от него всего на одно очко.