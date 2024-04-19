«Пари НН» анонсировал матч с «Динамо» видео в стиле «Бригады»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9bf1232d88c7cce2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-96863727&autoplay=1&id=456243329" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Стрелки — на Стрелке. Издревле все конфликты нижегородцы решали на слиянии двух рек», — говорится в подписи к видео на официальной странице клуба в VK. В ролике снялись главный тренер команды Сергей Юран и ряд футболистов.

Игра 25-го тура РПЛ между «Пари НН» и московским «Динамо» пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в воскресенье, 21 апреля.