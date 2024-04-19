«Пари НН» анонсировал матч с «Динамо» видео в стиле «Бригады»

«Стрелки — на Стрелке. Издревле все конфликты нижегородцы решали на слиянии двух рек», — говорится в подписи к видео на официальной странице клуба в VK. В ролике снялись главный тренер команды Сергей Юран и ряд футболистов.
Игра 25-го тура РПЛ между «Пари НН» и московским «Динамо» пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в воскресенье, 21 апреля.
В текущем сезоне РПЛ «Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице с 28 очками. Московское «Динамо» располагается на третьей строчке, набрав 38 очков. Лидирует в чемпионате России «Зенит», в активе команды Сергея Семака 47 очков. Второе место занимает «Краснодар» с 43 очками.