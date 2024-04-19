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15:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Пари НН» анонсировал матч с «Динамо» видео в стиле «Бригады»

Футбольный клуб «Пари НН» перед матчем с «Динамо» выпустил промо-ролик с отсылками к сериалу «Бригада», а также фильмам «Бумер» и «Жмурки».

Пари Нижний Новгород
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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«Стрелки — на Стрелке. Издревле все конфликты нижегородцы решали на слиянии двух рек», — говорится в подписи к видео на официальной странице клуба в VK. В ролике снялись главный тренер команды Сергей Юран и ряд футболистов.

Игра 25-го тура РПЛ между «Пари НН» и московским «Динамо» пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в воскресенье, 21 апреля.

В текущем сезоне РПЛ «Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице с 28 очками. Московское «Динамо» располагается на третьей строчке, набрав 38 очков. Лидирует в чемпионате России «Зенит», в активе команды Сергея Семака 47 очков. Второе место занимает «Краснодар» с 43 очками.

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