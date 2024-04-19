Зарема: Матч против «Спартака» — последний шанс для Карпина
Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий накануне матча красно-белых с «Ростовом».
Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий накануне матча красно-белых с «Ростовом».
21 апреля в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги состоится матч в Ростове-на-Дону между местной командой и московским «Спартаком». Зарема Салихова назвала игру последним шансом для главного тренера ростовчан Валерия Карпина возглавить московский клуб.
«Матч против “Спартака” — это последний шанс для Карпина с Глебовым запрыгнуть в клуб. Они будут пытаться изо всех сил оказаться выше в турнирной таблице. Если в воскресенье не получится, то, скорее всего, стены в Тарасовке будут перекрашивать под другого тренера. А в случае назначения Карпина Амаралу надо четко понимать, что у Валерия Георгиевича своя команда управленцев-зубров российского футбола. Амаралу можно собирать чемоданы. А Малышев пригодится кофе подержать, принтер заправить, бумагу принести», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».
Ранее «Спартак» отправил в отставку Гильермо Абаскаля, назначив исполняющим обязанности главного тренера боснийца Владимира Слишковича. СМИ называют Валерия Карпина одним из кандидатов на замену испанцу.
«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 12 очков. На этой неделе красно-белые уступили клубу из Санкт-Петербурга по сумме двух матчей в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Московский клуб сохраняет шансы на победу в кубковом турнире — в полуфинале Пути регионов он встретится с московским «Динамо».