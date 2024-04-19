Стали известны составы матча между «Краснодаром» и «Факелом»

После 23 проведенных матчей в РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. Воронежский клуб занимает 11-ю строчку, опережая на три очка идущий на 13-м месте «Урал». 13-е и 14-е места по итогам сезона попадают в зону стыковых матчах. Этим командам предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.