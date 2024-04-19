Стали известны составы матча между «Краснодаром» и «Факелом»
Команды сыграют в Краснодаре в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги.
Команды сыграют в Краснодаре в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги.
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Факела» на матч 25-го тура РПЛ. Начало — в 19 часов по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
«Краснодар»: Сафонов, Кайо, Алонсо, Оласа, Олусегун, Кривцов, Кастаньо, Кади, Сперцян, Кордоба, Виктор Са.
Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Волков, Арутюнян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Дэвид.
«Факел»: Гудиев, Юрганов, Черов, Магаль, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Моцпан, Марков, Аппаев.
Запасные: Беленов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Акбашев, Багамаев, Ивлев, Селе, Багателия, Максимов.
После 23 проведенных матчей в РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. Воронежский клуб занимает 11-ю строчку, опережая на три очка идущий на 13-м месте «Урал». 13-е и 14-е места по итогам сезона попадают в зону стыковых матчах. Этим командам предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.