Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
Факел
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Дженоа
Лацио
Футбол. Первая лига
21:00
Родина
Химки
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лорьян
Футбол. Первая лига
20.04
СКА-Хабаровск
Енисей
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.04
Крылья Советов
Рубин
20
14.04
Факел
Ростов
01
14.04
Урал
Динамо
21
14.04
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
13.04
Локомотив
ЦСКА
33
13.04
Краснодар
Зенит
12
13.04
Ахмат
Балтика
17
13.04
Сочи
Спартак
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны составы матча между «Краснодаром» и «Факелом»

Команды сыграют в Краснодаре в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги.

Краснодар
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Факела» на матч 25-го тура РПЛ. Начало — в 19 часов по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Краснодар»: Сафонов, Кайо, Алонсо, Оласа, Олусегун, Кривцов, Кастаньо, Кади, Сперцян, Кордоба, Виктор Са.

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Волков, Арутюнян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Дэвид.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Черов, Магаль, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Моцпан, Марков, Аппаев.

Запасные: Беленов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Акбашев, Багамаев, Ивлев, Селе, Багателия, Максимов.

После 23 проведенных матчей в РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. Воронежский клуб занимает 11-ю строчку, опережая на три очка идущий на 13-м месте «Урал». 13-е и 14-е места по итогам сезона попадают в зону стыковых матчах. Этим командам предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь