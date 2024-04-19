Геннадий Орлов назвал единственного соперника «Зенита» в РПЛ
Знаменитый журналист и телекомментатор Геннадий Орлов высказался о соперниках «Зенита» на финише сезона в РПЛ.
Знаменитый журналист и телекомментатор Геннадий Орлов высказался о соперниках «Зенита» на финише сезона в РПЛ.
В последнем матче Российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар», своего главного конкурента в нынешнем сезоне. Геннадий Орлов ответил на вопрос, можно ли утверждать, что после успеха в Краснодаре «Зенит» открыл себе прямую дорогу к чемпионству.
«О какой прямой дороге может идти речь, если судить по матчу со “Спартаком” на Кубок? Единственный соперником “Зенита” остается сам “Зенит”. Когда петербургские футболисты предельно сконцентрированы и играют так, как умеют — “Зенит”, конечно, чемпион. Но это же не всегда удается, верно. В текущем сезоне потеряно много очков, периодически возникают и чисто игровые проблемы. Если ты хочешь стать чемпионом, то для тебя каждый матч должен быть финальным. Нет другого пути! Но Семаку (и он говорил об этом!) в этом сезоне сложно мотивировать ребят, несколько раз становившихся чемпионами России», — приводит слова Орлова Bobsoccer.ru.
«Мне не тревожно за финиш “Зенита” в чемпионате. Если петербуржцы будут играть предельно собрано и концентрированно, то вполне способны замахнуться на золотой дубль», — добавил телекомментатор.
Геннадию Орлову 79 лет. В 1960-е он выступал на позиции нападающего за такие клубы как «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.
«Зенит» с 47 очками лидирует в РПЛ и опережает идущий вторым «Краснодар» на 4 балла.