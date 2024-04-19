Геннадий Орлов назвал единственного соперника «Зенита» в РПЛ

В последнем матче Российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар», своего главного конкурента в нынешнем сезоне. Геннадий Орлов ответил на вопрос, можно ли утверждать, что после успеха в Краснодаре «Зенит» открыл себе прямую дорогу к чемпионству.

«О какой прямой дороге может идти речь, если судить по матчу со “Спартаком” на Кубок? Единственный соперником “Зенита” остается сам “Зенит”. Когда петербургские футболисты предельно сконцентрированы и играют так, как умеют — “Зенит”, конечно, чемпион. Но это же не всегда удается, верно. В текущем сезоне потеряно много очков, периодически возникают и чисто игровые проблемы. Если ты хочешь стать чемпионом, то для тебя каждый матч должен быть финальным. Нет другого пути! Но Семаку (и он говорил об этом!) в этом сезоне сложно мотивировать ребят, несколько раз становившихся чемпионами России», — приводит слова Орлова Bobsoccer.ru.