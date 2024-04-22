Леонид Федун: «Спартак» может зацепиться за медали
Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что «Спартак» еще может побороться за медали чемпионата России.
Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что «Спартак» еще может побороться за медали чемпионата России.
— «Спартак» всего в трех очках от третьего места. Команда еще поборется за медали?
— Учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе и «Зенит», «Спартак» может зацепиться за медали. Все в его ногах, как говорится. Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996 года, когда уровень первенства резко упал. Лига слабая. И в матче «Ростов» — «Спартак» мы видели примитивную игру в стиле «бей-беги». Но это понятно: мы находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать, — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».
Вчера, 21 апреля, в матче 25-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 5:1. Ранее главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку, руководство «Спартака» назначило и.о. главного тренера Владимира Слишковича.
— Практически сразу же после ухода Абаскаля — такой матч!
— С тренером все понятно: есть результат — он молодец, нет — тренера долой. Что и произошло. Абаскаль растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать.
— Показалось, что руководство запоздало с этим решением.
— Я не состою в руководстве «Спартака». Нахожусь вне команды, а о том, что происходит, могу судить только по телевизору. Но могу сказать, что Слишкович перестроил игру — это видно, — заявил Федун «Спорт-Экспресс».
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. На третьей строчке располагается «Динамо», набрав 41 очко.