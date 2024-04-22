Леонид Федун: «Спартак» может зацепиться за медали

— «Спартак» всего в трех очках от третьего места. Команда еще поборется за медали?

— Учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе и «Зенит», «Спартак» может зацепиться за медали. Все в его ногах, как говорится. Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996 года, когда уровень первенства резко упал. Лига слабая. И в матче «Ростов» — «Спартак» мы видели примитивную игру в стиле «бей-беги». Но это понятно: мы находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать, — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Вчера, 21 апреля, в матче 25-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 5:1. Ранее главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку, руководство «Спартака» назначило и.о. главного тренера Владимира Слишковича.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=30fcb8adf77bc464&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241231" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Практически сразу же после ухода Абаскаля — такой матч!

— С тренером все понятно: есть результат — он молодец, нет — тренера долой. Что и произошло. Абаскаль растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать.

— Показалось, что руководство запоздало с этим решением.

— Я не состою в руководстве «Спартака». Нахожусь вне команды, а о том, что происходит, могу судить только по телевизору. Но могу сказать, что Слишкович перестроил игру — это видно, — заявил Федун «Спорт-Экспресс».