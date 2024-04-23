Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Челси
Футбол. Зарубежный
22.04
Милан
Интер
12
Футбол. Зарубежный
22.04
Севилья
Мальорка
21
Футбол. Первая лига
24.04
СКА-Хабаровск
Родина
Футбол. Премьер-лига
24.04
Оренбург
Динамо
Футбол. Первая лига
24.04
Тюмень
Черноморец
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.04
Ростов
Спартак
15
21.04
Сочи
Урал
22
21.04
Зенит
Оренбург
10
21.04
Пари Нижний Новгород
Динамо
14
20.04
ЦСКА
Ахмат
12
20.04
Балтика
Крылья Советов
21
20.04
Рубин
Локомотив
11
19.04
Краснодар
Факел
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:50 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов» продлил контракт с Сергеем Песьяковым

Футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с голкипером Сергеем Песьяковым, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на спортивного директора клуба Алексея Рыскина.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

Действующее соглашение 35-летнего Песьякова рассчитано до конца июня 2024 года.

«Сергея все устроило, нас все устроило. Чисто физически сейчас у нас разъезды, как только в Ростове будет несколько дней, он заедет в офис и подпишет бумаги. Контракт будет рассчитан на год? Нет. Сейчас не хотелось бы разглашать детали», — приводит слова Рыскина «РИА Новости Спорт».

Песьяков выступает за «Ростов» с 2017 года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 24 матчах, в которых пропустил 35 мячей.

Ранее в матче 25-го тура РПЛ «Ростов» уступил московскому «Спартаку» со счетом 1:5. После первого тайма счет был равный — 1:1. Песьяков получил травму в первом тайме, однако замену попросил лишь на 61-й минуте матча. Полузащитник «Спартака» Медина забил два мяча на 54-й и 60-й минутах встречи.

«Самочувствие получше, но если говорить о моральном, то после таких игр всегда ужасное. Это моя ошибка, что не попросил замену в перерыве», — сказал Песьяков после игры «Чемпионату».

Также главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции заявил, что Песьяков не сказал о травме, которая не позволила ему играть.

Во время загрузки произошла ошибка.


Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь