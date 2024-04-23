«Ростов» продлил контракт с Сергеем Песьяковым
Футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с голкипером Сергеем Песьяковым, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на спортивного директора клуба Алексея Рыскина.
Футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с голкипером Сергеем Песьяковым, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на спортивного директора клуба Алексея Рыскина.
Действующее соглашение 35-летнего Песьякова рассчитано до конца июня 2024 года.
«Сергея все устроило, нас все устроило. Чисто физически сейчас у нас разъезды, как только в Ростове будет несколько дней, он заедет в офис и подпишет бумаги. Контракт будет рассчитан на год? Нет. Сейчас не хотелось бы разглашать детали», — приводит слова Рыскина «РИА Новости Спорт».
Песьяков выступает за «Ростов» с 2017 года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 24 матчах, в которых пропустил 35 мячей.
Ранее в матче 25-го тура РПЛ «Ростов» уступил московскому «Спартаку» со счетом 1:5. После первого тайма счет был равный — 1:1. Песьяков получил травму в первом тайме, однако замену попросил лишь на 61-й минуте матча. Полузащитник «Спартака» Медина забил два мяча на 54-й и 60-й минутах встречи.
«Самочувствие получше, но если говорить о моральном, то после таких игр всегда ужасное. Это моя ошибка, что не попросил замену в перерыве», — сказал Песьяков после игры «Чемпионату».
Также главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции заявил, что Песьяков не сказал о травме, которая не позволила ему играть.