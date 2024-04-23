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18:16 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Стала известна дата заседания суда по экстрадиции Промеса

В марте футболист «Спартака» Квинси Промес был арестован в ОАЭ.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь

​Как сообщает нидерландский портал RTL, первое судебное заседание по поводу экстрадиции в Нидерланды футболиста «Спартака» Квинси Промеса состоится в Дубае 2 мая,

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Полиция Дубая задержала Промеса 29 февраля при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. Команда провела в стране зимние сборы, но улетела в Россию уже без футболиста. В середине марта 32-летний футболист был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. По сообщению СМИ, Промеса могут экстрадировать в Нидерланды, где он заочно осужден на 7.5 лет по делу о контрабанде наркотиков и за нападение на двоюродного брата. В настоящий момент Промес находится в тюрьме в Аль-Авире.

Квинси Промес имеет действующее соглашение с красно-белыми до июня 2024 года. Футболист с 2014 года провел за «Спартак» 235 матчей и забил 114 мячей, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». В составе команды нидерландец стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

После 24 проведенных матчей Российской Премьер-лиги лидирует «Зенит», на четыре очка опережающий «Краснодар», на девять — московское «Динамо». «Спартак» находится на четвертом месте, уступая лидеру 12 очков.

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