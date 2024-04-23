СМИ: Стала известна дата заседания суда по экстрадиции Промеса

Полиция Дубая задержала Промеса 29 февраля при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. Команда провела в стране зимние сборы, но улетела в Россию уже без футболиста. В середине марта 32-летний футболист был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. По сообщению СМИ, Промеса могут экстрадировать в Нидерланды, где он заочно осужден на 7.5 лет по делу о контрабанде наркотиков и за нападение на двоюродного брата. В настоящий момент Промес находится в тюрьме в Аль-Авире.