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18:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«Урал» выкупил бразильского защитника Итало

Летом 2023 года Итало перешел в «Урал» из португальской «Санта-Клары» на правах аренды.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщается на официальном сайте португальской «Санты-Клары», клуб из Екатеринбурга выкупил права на защитника Итало.

«Урал» реализовал опцион на покупку Итало. Аренда 22-летнего центрального защитника была действительна до июля следующего года, но российский клуб уже активировал данную опцию, то есть бразильский спортсмен останется в России на постоянной основе«, — говорится в сообщении “Санты-Клары”.

В составе екатеринбургской команды 22-летний бразилец успел провести 25 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. По сведениям портала Transfermarkt, выкуп защитника обошелся российскому клубу в 1,5 миллиона евро.

После 24 проведенных матчей команда Виктора Гончаренко, набравшая 24 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. 13-е и 14-е места по итогам сезона попадают в зону стыковых матчах. Этим командам предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.

25 апреля «Уралу» предстоит провести домашний поединок против занимающего восьмое место «Ростова».

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